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Гендиректор «Торпедо» Леонченко: нам хочется быстрее выйти в РПЛ

Гендиректор «Торпедо» Леонченко: нам хочется быстрее выйти в РПЛ
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Генеральный директор московского «Торпедо» Владимир Леонченко высказался об амбициях и целях автозаводцев. Также он сообщил, что в «Торпедо» намерены сделать акцент на развитии и интеграции в состав российских футболистов.

«Конечно, нам хочется быстрее выйти в Российскую Премьер-Лигу. Но перед нами стоит построение команды и успешного клуба. Мы входим в историю, когда у клуба появляется стадион. И клуб будет им управлять. Мы команду омолодили. Будем делать акцент на российских футболистах и давать им дорогу», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сейчас «Торпедо» идёт на четвёртом месте в Лиге Pari (Первой лиге).

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