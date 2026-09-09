«Лучше значительно». Слуцкий сравнил Батракова с Аршавиным

Российский тренер Леонид Слуцкий сравнил экс-футболиста «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина с полузащитником турецкого «Галатасарая» Алексеем Батраковым.

— Андрей Аршавин редко кого-то ставит в один ряд с самим собой, но Батракова по мозгам и по потенциалу оценивает очень высоко и говорит, что практически на одном уровне с ним. Как вам кажется?

— Думаю, что Андрей Аршавин вообще лучший футболист, [лучший] российский футболист 2000-х. Я это много раз говорил. И в один ряд с ним он, наверное, вряд ли встанет, но в целом по игровой модели, по тому, как он может создать эпизод из