Спортдиректор «Факела»: результаты в РПЛ никого не устраивают, хочется укрепить состав

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов высказался о результатах команды на старте нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, а также заявил о желании усилить состав.

«До конца трансферного окна нам, конечно, хотелось бы укрепиться. Не буду говорить, в какую линию, но очень хочется. Сами понимаете, команда на последнем месте, результаты никого не устраивают, значит нужно освежить состав», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовы