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Хвича Кварацхелия отреагировал на попадание в список номинантов на «Золотой мяч»

Хвича Кварацхелия отреагировал на попадание в список номинантов на «Золотой мяч»
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Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал попадание в список номинантов на «Золотой мяч». Он вошёл в число 30 претендентов на награду.

«Посмотрим, что жизнь мне приготовит, я готов ко всему. Выиграть «Золотой мяч», не сыграв на чемпионате мира? Думаю, это зависит не от меня, а от тех, кто принимает решение. Приятно участвовать в гонке за победу, в жизни, как и в футболе, я верю во всё. Когда такие игроки и легенды, как Мишель Платини и Тони Кроос, говорят, что я заслужил этот трофей, это настоящее удовольствие! Даже если бы это был всего один человек на планете, приятно, когда он считает, что ты чего-то заслуживаешь. Это значит, что я делаю свою работу правильно, хочу продолжать в том же духе», — сказал Кварацхелия в видео L’Équipe.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состо