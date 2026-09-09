Шнякин: Жубал умеет терпеть, тушить своё эго и ждать своего шанса

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа защитника «Краснодара» Жубала. Лучшим в итоге признали одноклубника Жубала, полузащитника Никиту Кривцова.

«Жубал впечатлил не только фантастической для игрока своего амплуа результативностью. Оказалось, он умеет терпеть, тушить своё эго, ждать шанса и первоклассно обороняться. Именно поэтому на скамейке оказался один из лучших центральных защитников лиги Диего Коста. Игра Жубала у своих ворот и на стандартах стала основой лучшего в истории «Краснодара» старта», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.