Леонид Слуцкий ответил, кто лучше — Головин или Батраков

Российский тренер Леонид Слуцкий провёл небольшой сравнительный анализ между футболистом «Монако» Александром Головиным и хавбеком «Галатасарая» Алексеем Батраковым.

— Вы видели Головина в возрасте Батракова. Кто в этом возрасте выглядит лучше?

— Смотри… Сложный вопрос, на самом деле. У Головина был потрясающий уровень физической готовности. Причём у него общий объём сочетался со скоростным объёмом. Это вообще невероятно. Головин каждый год в Лиге чемпионов входил в топ-5 по общему пробегу и по уровню высокоинтенсивного пробега. То есть физически Головин, конечно, на три головы сильнее, но… Статистика Батракова будет выше. Несмотря на то, что Головин тоже имеет огромный потенциал иметь большую статистику. Тем не ме