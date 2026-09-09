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Дарья Головина назвала Александра Головина лучшим футболистом России

Дарья Головина назвала Александра Головина лучшим футболистом России
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Футболистка московского «Локомотива» Дарья Головина назвала полузащитника французского «Монако» и сборной России Александра Головина лучшим игроком страны.

— Приходится включать французский чемпионат, смотреть, как там Головин вообще, чтобы быть в курсе?
— Иногда, да, посматриваю, приятно за ним следить. Он мне нравится как игрок.

— Кстати, вы в целом по амплуа похожи, центральные полузащитники.
— Да.

— Чем хорош Головин? Многие называют его лучшим русским футболистом сейчас.
— Я согласна с этим. Чем он нравится? Быстротой мышления, техникой, удар с любой позиции. Удар мне очень нравится у него, — сказала Головина в эфире «Матч ТВ».

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