Дарья Головина назвала Александра Головина лучшим футболистом России
Футболистка московского «Локомотива» Дарья Головина назвала полузащитника французского «Монако» и сборной России Александра Головина лучшим игроком страны.
— Приходится включать французский чемпионат, смотреть, как там Головин вообще, чтобы быть в курсе?
— Иногда, да, посматриваю, приятно за ним следить. Он мне нравится как игрок.
— Кстати, вы в целом по амплуа похожи, центральные полузащитники.
— Да.
— Чем хорош Головин? Многие называют его лучшим русским футболистом сейчас.
— Я согласна с этим. Чем он нравится? Быстротой мышления, техникой, удар с любой позиции. Удар мне очень нравится у него, — сказала Головина в эфире «Матч ТВ».
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