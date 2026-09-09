Леонид Слуцкий выбрал между Игорем Акинфеевым и Матвеем Сафоновым

Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на вопрос, кто лучше — праймовый голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев или праймовый вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Отметим, что Слуцкий работал вместе с Акинфеевым в армейском клубе.

— Праймовый Сафонов или праймовый Акинфеев?

— Праймовый Акинфеев. При всём огромном уважении к Матвею и его достижениям. Если мы берём просто уровень игры, то праймовый Акинфеев. Которому вообще было невозможно забить.

— Что должен сделать Матвей Сафонов, чтобы Леонид Слуцкий сказал: «Он лучше Акинфеева»?

— Провести такую же длинную и такую же удачную карьеру. И вот по окончании э