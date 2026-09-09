Дмитрий Булыкин спрогнозировал место Сафонова в номинации на приз лучшему вратарю сезона

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал место, которое займёт голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в номинации на приз лучшему вратарю 2026 года. Во вторник, 8 сентября, россиянин вошёл в десятку номинантов на главный индивидуальный приз для вратарей.

«На победу в номинации «Лучший вратарь года» у Сафонова не такие большие шансы. В прошлом сезоне он много трофеев выиграл, но конкуренты у него серьёзные. Игра в «ПСЖ» и трофеи добавляют ему очков, однако учитывается и игра за сборную, тут у других вратарей рейтинг побольше. Матвей должен попасть в пятёрку, а лучше — в тройку», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «