«СКА-Хабаровск», «Ленинградец», кировское «Динамо» и «Калуга» вышли в следующий раунд КР
Сегодня, 9 сентября, прошли матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч:
- «Красное Знамя» — «СКА-Хабаровск» — 0:4,
- «Сокол» — «Ленинградец» — 1:1, 5:6 пен.;
- «Динамо» Киров — «КАМАЗ» — 1:0,
- «Калуга» — «Уфа» — 1:0.
На завтра, 10 сентября, запланированы три матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.
Действующим победителем