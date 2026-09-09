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СКА-Хабаровск, Ленинградец, кировское Динамо и Калуга вышли в следующий раунд Кубка России 2026/2027, 9 сентября 2026

«СКА-Хабаровск», «Ленинградец», кировское «Динамо» и «Калуга» вышли в следующий раунд КР
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Сегодня, 9 сентября, прошли матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч:

  • «Красное Знамя» — «СКА-Хабаровск» — 0:4,
  • «Сокол» — «Ленинградец» — 1:1, 5:6 пен.;
  • «Динамо» Киров — «КАМАЗ» — 1:0,
  • «Калуга» — «Уфа» — 1:0.

На завтра, 10 сентября, запланированы три матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

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