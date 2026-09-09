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«За слова надо отвечать». Игдисамов обратился к футбольным экспертам

«За слова надо отвечать». Игдисамов обратился к футбольным экспертам
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к футбольным экспертам, которые высказываются о его работе в клубе в негативной форме.

«Единственное, что я не приемлю, это когда, например, какие-то эксперты говорят обо мне в каком-то негативном ключе, а потом просят прийти дать интервью или ещё что-то.

Ребята, нужно быть последовательными. Либо вы меня поливаете и до конца свою эту линию выдерживаете, либо вы не поливаете, а объективно что-то говорите, и тогда мы можем с вами разговаривать. Потому что, ну, я воспитан так, что за свои слова надо отвечать.