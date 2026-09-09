«Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче 1-го тура Лиги чемпионов, у Рафиньи — дубль

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Барселона» (Испания) и «Фейеноорд» (Нидерланды). Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил форвард «Барселоны» Рафинья на третьей минуте. Нападающий Карим Адейеми удвоил преимущество сине-гранатовых на 22-й минуте. Рафинья оформил дубль на 57-й минуте. Вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль отличился на 77-й минуте. Полузащитник гостей Сем Стейн отыграл один мяч на 82-й минуте. Форвард «Барселоны» Габриэл Жезус забил на 85-й минуте, установив окончательный счёт — 5:1.

Во 2-м туре общего этапа «Барселона» встретится с «Галатасараем» (13 октября), а «Фейеноорд» проведёт матч с «Комо» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.