15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Фейеноорд, результат матча 9 сентября 2026, счет 5:1, 1-й тур Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027

«Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче 1-го тура Лиги чемпионов, у Рафиньи — дубль
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Барселона» (Испания) и «Фейеноорд» (Нидерланды). Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Рафинья – 3'     2:0 Адейеми – 22'     3:0 Рафинья – 57'     4:0 Ямаль – 77'     4:1 Стейн – 82'     5:1 Жезус – 85'    

Первый мяч во встрече забил форвард «Барселоны» Рафинья на третьей минуте. Нападающий Карим Адейеми удвоил преимущество сине-гранатовых на 22-й минуте. Рафинья оформил дубль на 57-й минуте. Вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль отличился на 77-й минуте. Полузащитник гостей Сем Стейн отыграл один мяч на 82-й минуте. Форвард «Барселоны» Габриэл Жезус забил на 85-й минуте, установив окончательный счёт — 5:1.

Во 2-м туре общего этапа «Барселона» встретится с «Галатасараем» (13 октября), а «Фейеноорд» проведёт матч с «Комо» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Ламин Ямаль прокомментировал своё назначение одним из капитанов «Барселоны» на новый сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android