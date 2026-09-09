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Гаврилов: Батракову будет сложно играть в Лиге чемпионов

Гаврилов: Батракову будет сложно играть в Лиге чемпионов
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил перспективы новичка «Галатасарая» Алексея Батракова в Лиге чемпионов.

«Батракову будет сложно играть в Лиге чемпионов. Это уже не наша РПЛ. Даже встречи в турецком чемпионате — это совсем другое. В этой лиге есть много серьёзных игр. Этот чемпионат отличается тем, что у «Галатасарая» будут принципиальные разборки с каждым из соперников, с кем бы они ни играли. Тем и интереснее, что будет дальше. Первые два матча Батракова в «Галатасарае» заканчивались с перевесом лишь в один гол — 2:3 и 3:2», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Нико