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Ульяновская Волга, Чертаново и Енисей вышли в следующий раунд Кубка России 2026/2027, 9 сентября 2026

Ульяновская «Волга», «Чертаново» и «Енисей» вышли в следующий раунд Кубка России
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Сегодня, 9 сентября, прошли матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч:

  • «Волгарь» — «Волга» Ульяновск — 0:0, 4:5 пен.;
  • «Чертаново» — «Нефтехимик» — 1:1, 4:3 пен.;
  • «Дружба» — «Енисей» — 1:1, 4:5 пен.

На завтра, 10 сентября, запланированы три матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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