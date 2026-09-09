Ульяновская «Волга», «Чертаново» и «Енисей» вышли в следующий раунд Кубка России

Сегодня, 9 сентября, прошли матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч:

«Волгарь» — «Волга» Ульяновск — 0:0, 4:5 пен.;

«Чертаново» — «Нефтехимик» — 1:1, 4:3 пен.;

«Дружба» — «Енисей» — 1:1, 4:5 пен.

На завтра, 10 сентября, запланированы три матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.