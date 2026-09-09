Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 9 сентября
Сегодня, 9 сентября, состоялись 11 матчей четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:
- «Волна» — «Ротор» — 2:0;
- «Красное Знамя» — «СКА-Хабаровск» — 0:4;
- «Сокол» — «Ленинградец» — 1:1, 5:6 пен.;
- «Динамо» Киров — «КАМАЗ» — 1:0;
- «Калуга» — «Уфа» — 1:0;
- «Муром» — «Велес» — 1:0;
- «Волгарь» — «Волга» Ульяновск — 0:0, 4:5 пен.;
- «Динамо Ставрополь» — «Нижний Новгород» — 1:2;
- «Чертаново» — «Нефтехимик» — 1:1, 4:3 пен.;
- «Динамо-СПб» — «Сочи» — 2:0;
- «Дружба» — «Енисей» — 1:1, 4:5 пен.
На завтра, 10 сентября, запланированы три матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.<