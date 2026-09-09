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Ливерпуль — Атлетико, результат матча 9 сентября 2026, счет 2:1, 1-й тур Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Атлетико» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Ливерпуль» и «Атлетико» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Ливерпуля».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 М. Льоренте – 17'     1:1 Собослаи – 40'     2:1 Мак Аллистер – 50'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Атлетико» Маркос Льоренте на 17-й минуте. Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи сравнял счёт на 40-й минуте. Полузащитник хозяев Алексис Мак Аллистер отличился на 50-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 2:1.

Во 2-м туре общего этапа «Ливерпуль» встретится с ЛАСКом (14 октября), а «Атлетико» проведёт матч с «Манчестер Юнайтед» (13 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.