«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Атлетико» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Ливерпуль» и «Атлетико» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Ливерпуля».

Первый мяч во встрече забил защитник «Атлетико» Маркос Льоренте на 17-й минуте. Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи сравнял счёт на 40-й минуте. Полузащитник хозяев Алексис Мак Аллистер отличился на 50-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 2:1.

Во 2-м туре общего этапа «Ливерпуль» встретится с ЛАСКом (14 октября), а «Атлетико» проведёт матч с «Манчестер Юнайтед» (13 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.