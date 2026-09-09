«Наполи» — «Арсенал»: первый тайм матча Лиги чемпионов прошёл без забитых мячей

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречаются итальянский «Наполи» и английский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра выступает Гленн Нюберг из Швеции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт — 0:0.

В первой половине встречи команды голов не забили.

«Наполи» в трёх стартовых турах Серии А одержал одну победу и потерпел два поражения, уступив в 3-м туре «Интеру» (2:3). У «Арсенала» в английской Премьер-лиге три победы в первых трёх играх сезона. В последней встрече «канониры» одержали победу над «Челси» (2:1).