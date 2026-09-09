15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Арсенал: первый тайм матча Лиги чемпионов прошёл без забитых мячей матч Лиги чемпионов УЕФА 2026/2027, 9 сентября 2026

«Наполи» — «Арсенал»: первый тайм матча Лиги чемпионов прошёл без забитых мячей
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречаются итальянский «Наполи» и английский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра выступает Гленн Нюберг из Швеции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт — 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Эдегор – 75'    

В первой половине встречи команды голов не забили.

«Наполи» в трёх стартовых турах Серии А одержал одну победу и потерпел два поражения, уступив в 3-м туре «Интеру» (2:3). У «Арсенала» в английской Премьер-лиге три победы в первых трёх играх сезона. В последней встрече «канониры» одержали победу над «Челси» (2:1).

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Материалы по теме