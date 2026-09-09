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Аль-Наср — Абха, результат матча 9 сентября 2026, счет 2:1, 6-й тур Про-Лиги 2026/2027

«Аль-Наср» победил «Абху» в матче 6-го тура Про-Лиги, Роналду забил 979-й гол в карьере
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Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Аль-Наср» и «Абха». Игра прошла на стадионе «Аль-Аввал» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
09 сентября 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Абха
Абха
1:0 Роналду – 22'     2:0 Аль-Хамдан – 58'     2:1 Фекир – 75'    

Первый мяч забил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 22-й минуте. Этот гол для футболиста стал 979-м в карьере. На 58-й минуте нападающий Абдулла Аль-Хамдан удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте полузащитник гостей Набиль Фекир установил окончательный счёт – 1:2.

После пяти матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Абха» заработала одно очко и располагается на последней, 18-й строчке.

Календарь матчей Про-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2026/2027
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