«Аль-Наср» победил «Абху» в матче 6-го тура Про-Лиги, Роналду забил 979-й гол в карьере

Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Аль-Наср» и «Абха». Игра прошла на стадионе «Аль-Аввал» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч забил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 22-й минуте. Этот гол для футболиста стал 979-м в карьере. На 58-й минуте нападающий Абдулла Аль-Хамдан удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте полузащитник гостей Набиль Фекир установил окончательный счёт – 1:2.

После пяти матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Абха» заработала одно очко и располагается на последней, 18-й строчке.