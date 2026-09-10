Результаты матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 9 сентября

В среду, 9 сентября, состоялись шесть матчей общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты Лиги чемпионов, общий этап, 9 сентября:

«Штутгарт» – «Викинг» – 3:1;

«Барселона» – «Фейеноорд» – 5:1;

«Ливерпуль» – «Атлетико» Мадрид – 2:1;

«ПСЖ» – «Слован Братислава» – 6:1;

«Спортинг» – «Галатасарай» – 3:1;

«Наполи» – «Арсенал» – 0:1.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.