Алексей Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 со «Спортингом» из Лиссабона, Португалия. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00. На момент написания новости счёт — 3:1 в пользу португальской команды.