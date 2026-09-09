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Алексей Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом»

Алексей Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом»
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 со «Спортингом» из Лиссабона, Португалия. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00. На момент написания новости счёт — 3:1 в пользу португальской команды.

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