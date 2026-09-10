Фото: Хвича Кварацхелия получил награду лучшему игроку сезона-2025/2026 в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия перед началом встречи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (6:1) получил награду лучшему игроку прошедшего сезона турнира.

В прошлом сезоне 25-летний грузинский футболист помог своей команде выиграть Лигу чемпионов во второй ряд подряд. Сам Кварацхелия в 16 матчах турнира забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

Кварацхелия попал в число номинантов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне он в 48 встречах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. В текущей кампании на счету вингера гол и голевая передача в пяти играх.

Контракт Кварацхелии с «ПСЖ» действует до лета 2029 года.