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Ложу журналистов на стадионе «Барселоны» залило из-под крыши во время ливня

Ложу журналистов на стадионе «Барселоны» залило из-под крыши во время ливня
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Ливень, сопровождавший начало матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Фейеноордом» (5:1), помешал работе журналистов, посетивших «Камп Ноу». Дождь водопадом пробился из-под крыши реконструируемой арены в Барселоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Рафинья – 3'     2:0 Адейеми – 22'     3:0 Рафинья – 57'     4:0 Ямаль – 77'     4:1 Стейн – 82'     5:1 Жезус – 85'    

Арена «Барселоны» по-прежнему находится на реконструкции, клуб не может заполнять её целиком. Ранее сообщалось, что в июне 2027 года на стадионе начнутся работы по установке крыши, которые продлятся около пят