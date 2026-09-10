Ложу журналистов на стадионе «Барселоны» залило из-под крыши во время ливня

Ливень, сопровождавший начало матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Фейеноордом» (5:1), помешал работе журналистов, посетивших «Камп Ноу». Дождь водопадом пробился из-под крыши реконструируемой арены в Барселоне.

Арена «Барселоны» по-прежнему находится на реконструкции, клуб не может заполнять её целиком. Ранее сообщалось, что в июне 2027 года на стадионе начнутся работы по установке крыши, которые продлятся около пят