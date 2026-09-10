«Трансферный триллер». Корнеев — о переходе Олейникова в ЦСКА

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Ивана Олейникова в ЦСКА. В среду, 9 сентября, столичный клуб объявил о подписании 28-летнего хавбека, который заключил соглашение до конца июня 2029 года. Ранее не состоялся переход Олейникова в «Рубин», а также сообщалось о заинтересованности московского «Локомотива» в игроке.

«Я думаю, Олейников давно был бы в «Локомотиве», если бы его трансфером занимались более умные люди. А так получился трансферный триллер. Некоторые стороны повели себя крайне непрофессионально. Очень странно поступил «Рубин». Если вы ещё не заключили контракт, не надо устраивать шумиху и снимать видео с футболистом», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Олейников выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года. За это время он провёл 71 матч, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач.