Роналду отреагировал на 979-й гол словами Сафонова про номинацию на лучшего вратаря

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на 979-й гол в карьере словами голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова про номинацию на лучшего вратаря сезона по версии журнала France Football. Роналду отличился в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Наср» одержал победу над «Абхой» (2:1). Игра прошла на стадионе «Аль-Аввал» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

«Упорный труд даёт плоды», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Форвард «Аль-Насра» забил на 22-й минуте матч