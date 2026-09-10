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Роналду отреагировал на 979-й гол словами Сафонова про номинацию на лучшего вратаря

Роналду отреагировал на 979-й гол словами Сафонова про номинацию на лучшего вратаря
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на 979-й гол в карьере словами голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова про номинацию на лучшего вратаря сезона по версии журнала France Football. Роналду отличился в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Наср» одержал победу над «Абхой» (2:1). Игра прошла на стадионе «Аль-Аввал» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
09 сентября 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Абха
Абха
1:0 Роналду – 22'     2:0 Аль-Хамдан – 58'     2:1 Фекир – 75'    

«Упорный труд даёт плоды», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Форвард «Аль-Насра» забил на 22-й минуте матч