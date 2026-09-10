15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sofascore оценил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» со «Слованом» в Лиге чемпионов

Sofascore оценил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» со «Слованом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Известный статистический портал Sofascore оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором «ПСЖ» разгромил словацкий «Слован». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Николай Балакин (Украина). Победу в матче со счётом 6:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

По данным источника, оценка Сафонова состав