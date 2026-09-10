Sofascore оценил игру Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» со «Слованом» в Лиге чемпионов

Известный статистический портал Sofascore оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором «ПСЖ» разгромил словацкий «Слован». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Николай Балакин (Украина). Победу в матче со счётом 6:1 праздновали футболисты команды хозяев.

По данным источника, оценка Сафонова состав