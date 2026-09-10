Батраков получил одну из худших оценок за дебютный матч в Лиге чемпионов от Sofascore

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков получил одну из самых низких оценок за дебютный матч в Лиге чемпионов со «Спортингом» (1:3) от Sofascore. Россиянин получил 5,9. Ниже оценка среди игроков двух команд только у защитника турецкого клуба Исмаила Якобса (5,7).

Батраков вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

В следующем матче Лиги чемпионов «Галатасарай» встретится с «Барселоной». Игра состоится 13 ок