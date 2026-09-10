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Батраков получил одну из худших оценок за дебютный матч в Лиге чемпионов от Sofascore

Батраков получил одну из худших оценок за дебютный матч в Лиге чемпионов от Sofascore
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков получил одну из самых низких оценок за дебютный матч в Лиге чемпионов со «Спортингом» (1:3) от Sofascore. Россиянин получил 5,9. Ниже оценка среди игроков двух команд только у защитника турецкого клуба Исмаила Якобса (5,7).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

Батраков вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

В следующем матче Лиги чемпионов «Галатасарай» встретится с «Барселоной». Игра состоится 13 ок