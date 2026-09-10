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Луис Энрике назвал игрока «ПСЖ», который больше всех удивил его в матче со «Слованом»

Луис Энрике назвал игрока «ПСЖ», который больше всех удивил его в матче со «Слованом»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался доволен действиями команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 со «Слованом» (6:1). По словам специалиста, коллектив провёл игру на высоком уровне, а больше всех его удивил вингер Усман Дембеле, оформивший 2+2 по «гол+пас».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«Мы провели отличную работу, сыграли на высоком уровне. Пожалуй, больше всех сегодня меня удивил Усман Дембеле. Какая интенсивность! Причём как с мячом, так и без него. См