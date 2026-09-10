Луис Энрике назвал игрока «ПСЖ», который больше всех удивил его в матче со «Слованом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался доволен действиями команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 со «Слованом» (6:1). По словам специалиста, коллектив провёл игру на высоком уровне, а больше всех его удивил вингер Усман Дембеле, оформивший 2+2 по «гол+пас».

«Мы провели отличную работу, сыграли на высоком уровне. Пожалуй, больше всех сегодня меня удивил Усман Дембеле. Какая интенсивность! Причём как с мячом, так и без него. См