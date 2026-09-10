«В эпизоде с голом был бессилен». Le Parisien — об игре Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ

Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (6:1).

«Главной его заслугой стало то, что он сохранял концентрацию с первой до последней минуты, несмотря на то что игра зачастую проходила в десятках метров от его штрафной. На 83-й минуте он совершил великолепный сейв — всего второй за матч. Надёжно действовал ногами, ему пришлось сделать лишь один сейв, а в эпизоде с пропущенным голом он был бессилен», — написано в статье.

Напомним, в этой встрече российский голкипер отразил три удара и совершил один успешный выход из ворот.