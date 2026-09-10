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«В эпизоде с голом был бессилен». Le Parisien — об игре Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ

«В эпизоде с голом был бессилен». Le Parisien — об игре Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ
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Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (6:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«Главной его заслугой стало то, что он сохранял концентрацию с первой до последней минуты, несмотря на то что игра зачастую проходила в десятках метров от его штрафной. На 83-й минуте он совершил великолепный сейв — всего второй за матч. Надёжно действовал ногами, ему пришлось сделать лишь один сейв, а в эпизоде с пропущенным голом он был бессилен», — написано в статье.

Напомним, в этой встрече российский голкипер отразил три удара и совершил один успешный выход из ворот.

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