Тренер «Слована» Яя Туре прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер братиславского «Слована» Яя Туре прокомментировал разгромное поражение команды в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:6).

«Сегодня вечером они были слишком сильны для нас. Они близки к тому, чтобы снова выиграть этот трофей, они сильны по всему полю и отдают все силы – это исключительное достижение. В составе десять номинантов на «Золотой мяч». Моя команда отдала все силы, это было сложно. Честно говоря, разрыв значительный, но мы гордимся тем, что смогли с ними побороться.

Это невероятно. То, как Луис Энрике построил эту команду, они — машина. От защиты до нападения — они представляют собой идеальный состав. Они всегда находят лишнего игрока, хорошо взаимо