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Тренер «Слована» Яя Туре прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Тренер «Слована» Яя Туре прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Главный тренер братиславского «Слована» Яя Туре прокомментировал разгромное поражение команды в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:6).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«Сегодня вечером они были слишком сильны для нас. Они близки к тому, чтобы снова выиграть этот трофей, они сильны по всему полю и отдают все силы – это исключительное достижение. В составе десять номинантов на «Золотой мяч». Моя команда отдала все силы, это было сложно. Честно говоря, разрыв значительный, но мы гордимся тем, что смогли с ними побороться.

Это невероятно. То, как Луис Энрике построил эту команду, они — машина. От защиты до нападения — они представляют собой идеальный состав. Они всегда находят лишнего игрока, хорошо взаимо