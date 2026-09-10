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«Повлиял на ход игры». Тренер «Галатасарая» раскритиковал судейство матча со «Спортингом»

«Повлиял на ход игры». Тренер «Галатасарая» раскритиковал судейство матча со «Спортингом»
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук раскритиковал судейство в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 c португальским «Спортингом» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

«У нас уже были претензии к этому норвежскому арбитру. Сегодня не показанная им красная карточка и спорный пенальти деморализовали команду. Всё складывалось против нас, хотя мы могли вполне спокойно взять три очка. Судья непосредственно повлиял на ход матча. Что касается рефери на VAR, то из-за что того, что он ни во что не вмешивался, складывается впечатление, что он вовсе не присутствовал на игре», — приводит слова