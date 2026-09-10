«Повлиял на ход игры». Тренер «Галатасарая» раскритиковал судейство матча со «Спортингом»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук раскритиковал судейство в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 c португальским «Спортингом» (1:3).

«У нас уже были претензии к этому норвежскому арбитру. Сегодня не показанная им красная карточка и спорный пенальти деморализовали команду. Всё складывалось против нас, хотя мы могли вполне спокойно взять три очка. Судья непосредственно повлиял на ход матча. Что касается рефери на VAR, то из-за что того, что он ни во что не вмешивался, складывается впечатление, что он вовсе не присутствовал на игре», — приводит слова