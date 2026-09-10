«Единственный негативный момент — пропущенный гол». Тренер «ПСЖ» – о матче со «Слованом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Слованом» (6:1). Также он упомянул пропущенный гол парижан. В этой встрече ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

«Единственный негативный момент — пропущенный гол, но в целом я очень доволен. Думаю, все верят в эту команду, особенно наши болельщики, которые понимают, что на протяжении сезона нам предстоит пережить непростые моменты. Но мы показали, что мы здесь, что это наш турнир и что мы хотим сохранить за собой это право», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

В следующем матче Лиги чемпионов «