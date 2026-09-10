Семшов объяснил, почему Головину рано возвращаться в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался на фоне слухов о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в клуб Российской Премьер-Лиги.

«У Головина всё прекрасно складывается в «Монако». Он в команде уже восемь лет и сейчас на контракте. Играет в еврокубках и в хорошем чемпионате. Является одним из лидеров команды. Думаю, что Головину рано возвращаться в РПЛ и мало верю в возможность такого трансфера», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита». Трансферное окно в России закрывается в пятницу, 11 сентября.

Александр Головин выступает за монегасков с 2018 года. Действующий контракт российского футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 18 млн.