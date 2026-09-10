Видеообзор поражения «Галатасарая» от «Спортинга» в дебютном матче Батракова в ЛЧ

«Галатасарай» проиграл «Спортингу» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Джени Катамо, Луис Суарес и Родриго Саласар. Также автогол на счету защитника португальской команды Гонсалу Инасиу.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, в стартовом составе «Галатасарая» вышел российский полузащитник Алексей Батраков, который был заменён на 63-й минуте и не отметился результативными действиями. Для россиянина эта игра стала дебютной в Лиге чемпионов.