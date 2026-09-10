Сейвы Сафонова и хет-трик Торреса — в видеообзоре разгромной победы «ПСЖ» над «Слованом»

Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились французский «Пари Сен-Жермен» и словацкий «Слован» из Братиславы. В данной встрече одержал верх коллектив из Парижа с разгромным счётом 6:1.

В составе победителей голами отличились нападающие Усман Дембеле (2+2) и Ферран Торрес (хет-трик), а также испанский полузащитник Фабиан Руис. Единственный мяч в составе гостей забил полузащитник Сулейман Камара.