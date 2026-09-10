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ПСЖ — Слован, видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов, 9 сентября 2026, счёт 6:1: Дембеле, Торрес, Руис, сейвы Сафонова

Сейвы Сафонова и хет-трик Торреса — в видеообзоре разгромной победы «ПСЖ» над «Слованом»
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Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились французский «Пари Сен-Жермен» и словацкий «Слован» из Братиславы. В данной встрече одержал верх коллектив из Парижа с разгромным счётом 6:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

В составе победителей голами отличились нападающие Усман Дембеле (2+2) и Ферран Торрес (хет-трик), а также испанский полузащитник Фабиан Руис. Единственный мяч в составе гостей забил полузащитник Сулейман Камара.