«Оставлен на произвол судьбы Забарным». Footmercato — о Сафонове в матче ЛЧ со «Слованом»

Французская газета Footmercato оценила игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2026, в котором парижский клуб разгромил братиславский «Слован» (6:1). Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Матвей Сафонов (6/10). В первом тайме находился без работы, совершив лишь один сейв после штрафного удара, которые попал ему прямо в руки. Однако в итоге российский голкипер всё же пропустил мяч с одной из редких словацких атак. Оставленный на произвол судьбы Забарным, который полностью провалился в противостоянии с Камара, Матвей был вынужден капитулировать после удара соперника в дальний угол ворот. В концовке встречи россиянин совершил два спасения, чтобы вернуть уверенность в себе. Остальная часть его матча свелась преимущественно к игре ногами, которая была в целом чистой», — говорится в статье на сайте Footmercato.

Напомним, в этой встрече российский голкипер отразил три удара и совершил один успешный выход из ворот.