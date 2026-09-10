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«Оставлен на произвол судьбы Забарным». Footmercato — о Сафонове в матче ЛЧ со «Слованом»

«Оставлен на произвол судьбы Забарным». Footmercato — о Сафонове в матче ЛЧ со «Слованом»
Комментарии

Французская газета Footmercato оценила игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2026, в котором парижский клуб разгромил братиславский «Слован» (6:1). Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«Матвей Сафонов (6/10). В первом тайме находился без работы, совершив лишь один сейв после штрафного удара, которые попал ему прямо в руки. Однако в итоге российский голкипер всё же пропустил мяч с одной из редких словацких атак. Оставленный на произвол судьбы Забарным, который полностью провалился в противостоянии с Камара, Матвей был вынужден капитулировать после удара соперника в дальний угол ворот. В концовке встречи россиянин совершил два спасения, чтобы вернуть уверенность в себе. Остальная часть его матча свелась преимущественно к игре ногами, которая была в целом чистой», — говорится в статье на сайте Footmercato.

Напомним, в этой встрече российский голкипер отразил три удара и совершил один успешный выход из ворот.

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