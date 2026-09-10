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Ливерпуль — Атлетико, видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов, 9 сентября 2026, счёт 2:1: Собослаи, Мак Аллистер, Льоренте

Видеообзор волевой домашней победы «Ливерпуля» над «Атлетико» в 1-м туре Лиги чемпионов
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Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» из Мадрида. В данной встрече одержал верх коллектив из Ливерпуля со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 М. Льоренте – 17'     1:1 Собослаи – 40'     2:1 Мак Аллистер – 50'    

В составе победителей голами отличились полузащитники Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер. Единственный мяч за красно-белых забил испанский футболист Маркос Льоренте. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи: