Видеообзор волевой домашней победы «Ливерпуля» над «Атлетико» в 1-м туре Лиги чемпионов

Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» из Мадрида. В данной встрече одержал верх коллектив из Ливерпуля со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились полузащитники Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер. Единственный мяч за красно-белых забил испанский футболист Маркос Льоренте. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи: