«Возмущает одна вещь». Шнякин – о возможном возвращении Головина в РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном возвращении российского полузащитника «Монако» в РПЛ.

«В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь. Одна… интонация, что ли, с которой люди воют в комментах: «Кудааа?!», «какая к хренам РПЛ?!», «какие Спартак с Зенитом?!», «нельзя в это ******* возвращаться!»

Раздражает категоричность. Он сам всё решит. Он сам знает, что ему нужно. Это наш взрослый мужик, который временами скучает по Калтану и Алтаю, с удовольствием приезжает в родные края и в баньку к друзьям во время отпуска. Если оторвётся от компа:)

Да, в Лиге 1 и ЛЧ несоизмеримо круче, бодрее, конкурентнее. Да, мне тоже интереснее наблюдать за ним на топ-уровне. Если б Саша в Серию А перешёл (которую комментирую), я бы прыгал от счастья. Но с не меньшей радостью встретил бы его в нашем чемпе! Лигу за одно лето покинули Сперцян и Батраков — ей нужны звезды, узнаваемые лидеры и технари, ради которых люди на стадион прут. Что, вы бы хмуро, сквозь презрение и вполоборота смотрели бы на Головина в РПЛ? Да с кайфом ходили бы на матчи.

Да, живем в стране не без проблем и получаем футбол не топ-уровня. Но и турбопатриотизма не надо — достаточно себя и свои места уважать. А Головин за 8 лет в Монако многое показал и доказал. И в сборную сразу приезжал, если был здоров. Ни за одно грядущее карьерное решение нельзя его критиковать», — написал Шнякин на своей странице в своей социальной сети.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».