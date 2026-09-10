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Атланта Юнайтед — Орландо Сити, результат матча 10 сентября 2026, счёт 2:3, МЛС сезон-2026

Дубль Гризманна помог «Орландо» обыграть «Атланту» в матче МЛС. Миранчук не забил
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В ночь с 9 на 10 сентября завершился матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Орландо Сити». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

США — Major League Soccer . МЛС
10 сентября 2026, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 3
Орландо Сити
Орландо
1:0 Брекало – 7'     1:1 Гризманн – 26'     1:2 Ангуло – 58'     1:3 Гризманн – 77'     2:3 Спайсер – 90+7'    

В составе победителей дубль оформил французский новичок гостей Антуан Гризманн. Ещё один мяч в активе колумбийского полузащитника Ивана Ангуло. Оба мяча «Атланты» были засчитаны как автоголы: сначала словенец Давид Брекало поразил свои ворота, а затем хавбек гостей и сборной Тринидада и Тобаго Тайриз Спайсер переправил мяч в ворота своей команды.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл 79 минут, однако результативными действиями не отметился.

«Орландо» идёт