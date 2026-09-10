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Диего Симеоне назвал причины поражения «Атлетико» от «Ливерпуля» в матче 1-го тура ЛЧ

Диего Симеоне назвал причины поражения «Атлетико» от «Ливерпуля» в матче 1-го тура ЛЧ
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Ливерпулем», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 М. Льоренте – 17'     1:1 Собослаи – 40'     2:1 Мак Аллистер – 50'    

«Всегда кажется, что если во втором тайме ты не делаешь то же самое, что в первом, значит, у тебя физические проблемы. Но нет, просто во втором тайме мы сыграли плохо. Реальность в том, что нам забивают много голов: сегодня два, три в Бильбао, один в Севилье… И это происходит из-за того, что команда находится в процессе строительства, даже если кому-то не нравится это слышать. Нам ещё многое нужно подкорректировать.

Замены начали появляться, когда мы стали проигрывать, это был поиск других решений, потому что во втором тайме у нас не было моментов. В футболе детали определяют, будешь ли ты наверху, в середине или внизу. Мне нужно подправить эти детали, и мы должны работать.

Команда сыграла тот матч, который ей нужно было сыграть, но во втором тайме нам нужно было л