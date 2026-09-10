«Чикаго» сыграл вничью с «Интером» в МЛС. Левандовски и Каземиро забили, у Месси — ассист

«Чикаго Файр» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте — отличился польский нападающий Роберт Левандовски с передачи защитника Эндрю Гутмана. Спустя две минуты после начала второго тайма полузащитник «Интер Майами» Каземиро восстановил равновесие, отличившись после передачи Лионеля Месси. Счёт так и остался неизменным до конца матча.

«Чикаго» идёт на Востоке на пятом месте, «Интер Майами» — на втором. Их разделяет четыре очка. Возглавляет конференцию «Нэшвилл».