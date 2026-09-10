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«Чикаго» сыграл вничью с «Интером» в МЛС. Левандовски и Каземиро забили, у Месси — ассист

«Чикаго» сыграл вничью с «Интером» в МЛС. Левандовски и Каземиро забили, у Месси — ассист
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«Чикаго Файр» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго и завершилась со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
10 сентября 2026, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Левандовски – 10'     1:1 Каземиро – 47'    

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте — отличился польский нападающий Роберт Левандовски с передачи защитника Эндрю Гутмана. Спустя две минуты после начала второго тайма полузащитник «Интер Майами» Каземиро восстановил равновесие, отличившись после передачи Лионеля Месси. Счёт так и остался неизменным до конца матча.

«Чикаго» идёт на Востоке на пятом месте, «Интер Майами» — на втором. Их разделяет четыре очка. Возглавляет конференцию «Нэшвилл».

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