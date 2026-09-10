Ираола назвал ответственного за неудачное начало игр «Ливерпуля» на старте сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола дал комментарий после победы над «Атлетико» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

«Сложно требовать большего. Думаю, мы показали сильный характер, особенно после трудного начала. Мне очень понравилось: атмосфера была невероятной, и я счастлив, что смог это испытать. Думаю, мне нужно взять вину за такое начало на себя, потому что они немного удивили меня тактически: сыграли с пятёркой защитников, по схеме 5-3-2. Мы ожидали другого и ждали, чтобы внести изменения. После перерыва мы начали играть намного лучше: лучше прессинговали, и, мне кажется, были более сильной командой. Мы снова сделали камбэк, как в игре с «Ноттингем Форест», как в игре с «Ньюкаслом». Нам нужно лучше играть в начале матчей, но я доволен, потому что мы проявили характер. Это Лига чемпионов, легко тут не бывает», — приводит слова Ираолы BBC.

На данный момент «Ливерпуль» с тремя очками занимает