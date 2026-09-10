Батраков рассказал, от кого узнал о трансфере в «Галатасарай» и как отреагировал

Полузащитник Алексей Батраков рассказал, как узнал, что произошёл его трансфер из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай» и как отреагировал на это.

– Скажи, от кого ты вообще узнал, что трансфер случился: от агента или из прессы?

– Из прессы. Увидел, прочитал. Закралась мысль, что, видимо, всё, но при этом, конечно, мне позвонили и сказали, что всё складывается хорошо. Видите, неплохо работают журналисты и пресса в России.

– Как ты отреагировал?

– Не полностью до сих пор ощущаю. Наверное, когда уже буду стоять в майке «Галатасарая» и подписывать контракт (интервью снимали до дебюта в чемпионате Турции. – Прим. «Чемпионата»), то, наверное, полностью и ощущу. Пока что тяжело – понимаю, что вроде бы всё, но нет «вау». Может быть, так воспитан просто. Да, я иду за своей мечтой, но и оставляю клуб, в котором пробыл 15 лет.

– Но «Галатасарай» – не «ПСЖ». Не Ла Лига, не чемпионат Франции, Англии, Италии. При всем уважении: «Галатасарай» – топ-клуб по турецким меркам, но не топ-5 лиг. Вот тебя пригласили на звонок с президентом. Ты понял – «Галатасарай». О чём подумал?

– Что я хотел бы там играть. По сути, это единственное предложение, которое было. И, когда я созванивался с президентом, понял – они хотят видеть меня в составе. У меня не было сомнений. Я сразу понял, что хочу, – сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.