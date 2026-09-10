Журавель назвал лучшего игрока РПЛ в июле-августе. Это не Кривцов

Футбольный комментатор Тимур Журавель рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа форварда «Зенита» Александра Соболева. Лучшим в итоге признали полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова.

«Он забивает буквально в каждом матче, вытаскивает «Зенит», и это всё при том, что игра у команды явно не идёт. Ярких матчей у «Зенита» нет, в качестве игры команда не слишком хороша — это не чемпионская игра. На фоне такого скрипучего, тяжёлого футбола Соболев круто делает свою работу: и забивает, и пашет, и выигрывает конкуренцию, что нам казалось, у него не получится в «Зените» и не получалось на первых порах. Но он стал основным нападающим, особенно это видно на контрасте с Аугусто: приехал мощный, дорогой легионер, и тем не менее эффективнее и круче на этом фоне выглядит Соболев. Цифры тоже здесь говорят сами за себя», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

На старте сезона Соболев принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах, забил девять мячей и отдал два ассиста.