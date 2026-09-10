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Баженов объяснил, почему выбрал Кривцова лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Баженов объяснил, почему выбрал Кривцова лучшим игроком РПЛ в июле-августе
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Бывший футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт, Никита Баженов рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова. Игрок «южан» в итоге был признан лучшим.

«Были большие опасения, что «Краснодар» без Сперцяна будет меньше справляться, особенно в начале сезона, когда все притираются. Но Никита взял роль лидера на себя, блестяще начал сезон — какой-то новый уровень. Хотелось бы, чтобы он, во-первых, выздоровел и потом продолжил в том же духе, потому что хорошие футболисты нам в России нужны», — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.

Кривцов принял участие только в четырёх турах РПЛ, после чего выбыл на долгий срок из-за травмы. На момент повреждения Кривцов был вторым игроком РПЛ по системе «гол+пас» после Максима Глушенкова. В «Краснодаре» результат игрока остаётся лучшим наравне с Кристианом (2+2).

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