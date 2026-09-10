Стало известно, кого Радимов выбрал лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московских ЦСКА и «Динамо» и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова. Игрок «южан» в итоге был признан лучшим.

«Просто мотор «Краснодара». Все матчи при нём были выиграны. Здорово заменил Сперцяна. Жаль, что получил травму, но для тех месяцев Кривцов был лучшим игроком», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Кривцов принял участие только в четырёх турах РПЛ, после чего выбыл на долгий срок из-за травмы. На момент повреждения Кривцов был вторым игроком РПЛ по системе «гол+пас» после Максима Глушенкова. В «Краснодаре» результат игрока остаётся лучшим наравне с Кристианом (2+2).