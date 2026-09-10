Батраков раскрыл все подробности несостоявшегося трансфера в «ПСЖ»

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал, как не состоялся его трансфер в «ПСЖ».

– Кто-то с тобой контактировал из топ-5?

– Сейчас придёт всё к «ПСЖ», правильно понимаю?

– Правильно.

– По поводу «ПСЖ» – все это не слухи. Мои представители контактировали с представителями «ПСЖ». Это правда. И вроде как я был интересен им, но по каким-то причинам, от меня на зависящим, не сложилось. Но я не расстроен. Я сейчас счастлив безумно. Я этого не говорил, но для меня это вообще новый виток жизни, новый этап жизни. Я безумно счастлив. Я хотел пожить за границей, попробовать.

– Со стороны как казалось: есть лонг-лист, где Батраков. А разные агенты, не только твои, нагнетают и нагнетают про «ПСЖ». Что остался один шаг, уже 95% переходит в «ПСЖ». А на самом деле это всё было, ну, слишком далеко.

– Вся информация шла не только от наших представителей. Это же и другие люди футбольные, которые следят за Россией, которые разбираются в этом. Они же тоже это всё цитировали и говорили от себя лично, не только из-за того, что сказали мои представители. Поэтому я понимаю, что это реально было серьёзно. Ну, не случилось, значит, так и должно быть.

Никто не обсуждал никакие цифры, никакие сроки контракта. Я был в лонг-листе, они в целом общались с моими представителями. Может, я сказал бы: «Я не хочу в «ПСЖ» ехать, хочу в России всю жизнь играть». Для этого они тоже, наверное, общались. Не сложилось – значит, так и должно быть.

– Какой главный вывод ты сделал по итогам истории с «ПСЖ»?

– Да никакого. Ну было это и было. Не было такого, что я как-то сильно расстроился, не хочу больше в футбол играть, раз меня «ПСЖ» не купил. Вы сказали, что я находился в лонг-листе. Я понимал, что это может не произойти, поэтому спокойно относился. Также работать я продолжал. И всё, – сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.