15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян раскрыл, кого назвал лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Григорян раскрыл, кого назвал лучшим игроком РПЛ в июле-августе
Комментарии

Известный российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова. Игрок «южан» в итоге был признан лучшим.

«Парень теперь будет очень долго лечиться, восстанавливаться после травмы. Но по тому, что Кривцов показал на старте чемпионата, думаю, он с большим отрывом был лучшим игроком», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Кривцов принял участие только в четырёх турах РПЛ, после чего выбыл на долгий срок из-за травмы. На момент повреждения Кривцов был вторым игроком РПЛ по системе «гол+пас» после Максима Глушенкова. В «Краснодаре» результат игрока остаётся лучшим наравне с Кристианом (2+2).

Материалы по теме
Стало известно, кого Радимов выбрал лучшим игроком РПЛ в июле-августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android