Григорян раскрыл, кого назвал лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Известный российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян рассказал, что выбрал лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам июля и августа полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова. Игрок «южан» в итоге был признан лучшим.

«Парень теперь будет очень долго лечиться, восстанавливаться после травмы. Но по тому, что Кривцов показал на старте чемпионата, думаю, он с большим отрывом был лучшим игроком», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Кривцов принял участие только в четырёх турах РПЛ, после чего выбыл на долгий срок из-за травмы. На момент повреждения Кривцов был вторым игроком РПЛ по системе «гол+пас» после Максима Глушенкова. В «Краснодаре» результат игрока остаётся лучшим наравне с Кристианом (2+2).