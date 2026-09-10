15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ферран Торрес прокомментировал первый хет-трик за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Ферран Торрес прокомментировал первый хет-трик за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Ферран Торрес дал комментарий после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 со «Слованом» (6:1). Форвард сборной Испании забил три гола и получил звание лучшего игрока встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

«Перед матчем никогда не ждёшь хет-трика. Требовалось действовать с максимальной самоотдачей, применять прессинг и вступать в борьбу сразу после потери мяча. У «ПСЖ» это получалось хорошо. Мы совершили много отборов на чужой половине поля и провели отличный матч. Я счастлив, чувствую себя очень хорошо. С такими партнёрами по команде играть легко, поэтому просто стараюсь получать максимум удовольствия, радоваться на поле и за его пределами», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

В минувшем сезоне 26-летний испанский игрок провёл 49 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. В новой кампании на счету Феррана четыре гола в пяти матчах.

Материалы по теме
Видео
Сейвы Сафонова и хет-трик Торреса — в видеообзоре разгромной победы «ПСЖ» над «Слованом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android