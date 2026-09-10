Ферран Торрес прокомментировал первый хет-трик за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Ферран Торрес дал комментарий после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 со «Слованом» (6:1). Форвард сборной Испании забил три гола и получил звание лучшего игрока встречи.

«Перед матчем никогда не ждёшь хет-трика. Требовалось действовать с максимальной самоотдачей, применять прессинг и вступать в борьбу сразу после потери мяча. У «ПСЖ» это получалось хорошо. Мы совершили много отборов на чужой половине поля и провели отличный матч. Я счастлив, чувствую себя очень хорошо. С такими партнёрами по команде играть легко, поэтому просто стараюсь получать максимум удовольствия, радоваться на поле и за его пределами», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

В минувшем сезоне 26-летний испанский игрок провёл 49 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. В новой кампании на счету Феррана четыре гола в пяти матчах.