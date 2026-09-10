«Все остались довольны». Агент Батракова рассказал, сколько заработал на трансфере игрока

Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, раскрыл, сколько смог заработать на трансфере игрока из московского «Локомотива».

«Все остались довольны. Но и это не заработок именно на самом переходе. Были заложены деньги в продажу при переподписании контракта. Мы сделали так, чтобы было приемлемо и комфортно всем», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа. Клубы договорились о трансфере за € 25 млн и согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма.

Накануне Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом».