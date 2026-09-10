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«Все остались довольны». Агент Батракова рассказал, сколько заработал на трансфере игрока

«Все остались довольны». Агент Батракова рассказал, сколько заработал на трансфере игрока
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Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, раскрыл, сколько смог заработать на трансфере игрока из московского «Локомотива».

«Все остались довольны. Но и это не заработок именно на самом переходе. Были заложены деньги в продажу при переподписании контракта. Мы сделали так, чтобы было приемлемо и комфортно всем», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа. Клубы договорились о трансфере за € 25 млн и согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма.

Накануне Батраков провёл на поле 63 минуты в дебютном матче Лиги чемпионов со «Спортингом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00