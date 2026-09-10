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Агент Батракова раскрыл, благодаря кому смог провести переговоры с «Галатасараем»

Агент Батракова раскрыл, благодаря кому смог провести переговоры с «Галатасараем»
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Менеджер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал, благодаря кому смог провести переговоры с представителями турецкой стороны.

«Разговор стал возможен благодаря Герману Ткаченко. Большой профессионал, а те возможности, которые у него есть в Европе… В России такими никто не владеет. Не было такого, что я просил помочь. Герман мне на встрече сказал: «Вот есть возможность переговорить». Мы договорились, и сразу была коммуникация с руководством турецкого клуба. Благодаря Герману на него вышли партнёры, попросили организовать видеозвонок, и сразу напрямую мы пообщались», — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале Nobel.

Сам Алексей Батраков тоже подтвердил, что Ткаченко стал ключевой фигурой сделки: «Хочу еще раз поблагодарить его. Он помогал на протяжении всей сделки. Сыграл огромную роль в переговорах», — отметил Батраков в том же видео.

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